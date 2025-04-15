كيم كارداشيان تقف أمام محكمة الجنايات فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - تتجه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى العاصمة الفرنسية باريس للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات، ضمن مجريات المحاكمة المتعلقة بعملية السطو المسلح التي تعرضت لها في وقت سابق، في عام 2016، شومن المقرر أن تنطلق المحاكمة في الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل، بحسب ما أكده محاميها في بيان رسمي.



وذكر البيان أن كارداشيان ستحضر شخصياً للإدلاء بشهادتها في القضية الجنائية الجارية في فرنسا، والتي تعود إلى الحادثة التي شهدت اقتحام مسلحين ملثمين لمكان إقامتها وتقييدها تحت تهديد السلاح، قبل أن يسرقوا مقتنياتها.

و جاء في البيان: "يمكننا أن نؤكد أن كارداشيان ستدلي بشهادتها شخصيا في المحاكمة الجنائية الفرنسية المقبلة بشأن الحادث الذي وقع في عام 2016 عندما تم تقييدها وسرقتها تحت تهديد السلاح من جانب مهاجمين ملثمين".