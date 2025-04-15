طارق حداد يطلق أغنية زفاف لابنته بعنوان " بعرسك يا بنتي "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان الأردني طارق حداد أغنية زفاف مؤثرة بعنوان "بعرسك يا بنتي" تحاكي مشاعر الأب في لحظة وداع ابنته في ليلة العمر عبر جميع التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات حنان الجاسم والحان سليم سلامة وتوزيع ناصيف رضا ومكس وماسترينغ لـعلي رمضان.



ويُعالج طارق في أغنيته الجديدة "بعرسك يا بنتي" المشاعر الصادقة الموّجهة من أب لابنته في يوم زفافها، كما تجسد لحظة الوداع بين الأب وفلذة كبده، حيث تختلط مشاعر الفرح بالفخر، والدموع بالمحبة، لتأتي هذه الأغنية مليئة بالأحاسيس وتلامس القلوب من خلال اللمسة الموسيقية الدافئة التي تتناغم مع أجواء المناسبة المميزة وتعزز الأثر العاطفي للكلمات.

إذا كنت عروساً تحلمين بلحظة خاصة ومؤثرة بيوم الزفاف، فلا بدّ أن تكون "بعرسك يا بنتي" الأغنية الجديدة المثالية لكل عروس ترغب في لحظة مؤثرة مع والدها في حفل زفافها في أعراس هذا الموسم لتبقى ذكرى خالدة.

وقال طارق عن "بعرسك يا بنتي": "كان من المفترض أن أسجّل هذه الأغنية بصوتي الحالي، وأن أقدمها لابنتي في ليلة زفافها مسجلة بعد حوالي العشرين سنة، إلا أنني بعد انتهاء تسجيلها شعرت انها لا تعبر عني فقط، بل تجسد أفكار كل أب وابنته في هذه الليلة المهمة".

وأضاف طارق: "اهدي هذه الأغنية لابنتي منذ الآن علماً انها لا تزال صغيرة، كما استودعها بين ايديكم واقدمها لكم بكل محبة، وأتمنى أن تعجبكم".

ومن كلمات "بعرسك يا بنتي": "الكل تجمعوا بفرحك إنتِ، العيون دمعوا كرمالك يا بنتي، الليلة وإنتِ معو عل كون ضويتي".

يذكر أن الفنان طارق حداد هو أردنيّ مقيم في كندا، وتعتبر أغنية "بعرسك يا بنتي" هي الأغنية الرابعة والعشرين في مسيرته الفنية، ومن آخر أعماله "الحياة قصيرة" و"قلة أدب" و"شراب" و"مبروكه لعماده" و"إذن المدام" و"قديه حلو" و"ما حبت غيري" و"عيدَك غير" و"حلا بحلا" التي تعاون من خلالها مع الملحن سليم سلامة. وكانت أغنياته قد حصدت جماهيرية على التطبيقات والمنصات الموسيقية السمعية والبصرية ومواقع التواصل الإجتماعي إقليمياً وعالمياً.