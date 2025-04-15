سهر الصايغ منهدهشة من دورها في حكيم باشا فما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:53 صباحاً - أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بالصدى الكبير الذي حققه مسلسل "حكيم باشا" أثناء عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وبعد انتهاء العرض كذلك، مشيرة إلى أنها توقعت النجاح للعمل قبل عرضه بسبب حب الجمهور للدراما الصعيدية واعتماد الأحداث على الصراعات ولكنها لم تكن تتخيل أن يكون التفاعل بالشكل الكبير الذي حدث.

تفاعل جماهيري كبير مع دور برنسة في "حكيم باشا"

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أبدت سهر الصايغ في تصريح لـ"الخليج 365" اندهاشها من ردود الأفعال حول شخصية برنسة التي جسدتها خلال أحداثموضحة: "لمست تفاعل كبير من الجمهور معي في الشارع وفي كل مكان أذهب له حتى الآن بسبب دوري، واندهاشي من حجم التفاعل رغم كون الشخصية شريرة متسائلة هل لهذه الدرجة يجب الجمهور أدوار الشر؟".

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وتابعت سهر الصايغ أن شخصية برنسة في مسلسل "حكيم باشا" هو أول دور شر تقدمه بالمعني الحرفي في الدراما، حيث أنها تعتبر دورها في مسلسل "المداح" له طبيعة خاصة باعتبارها شيطانة لافتة: "عندما عُرض عليّ دور برنسة سعدت للغاية بمجرد قراءة السيناريو وتحفزت جداً لتجسيدها لأني لم أقدم مثل هذه الشخصيات قبل ذلك والحمد لله ما وجدته من رد فعل حوله أرضاني كثيراً".

حكيم باشا دراما صيعيدية مليئة بالصراعات

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دارت أحداثفي إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم فى الوقت الذى يوصي عمه بإدارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم إعطاء ابنائه ميراثهم، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

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مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

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