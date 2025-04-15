ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شمس البارودي، عن مجموعة صور وذكريات نادرة لزوجها الراحل حسن يوسف.

ونشرت شمس عبر صفحتها الصور النادرة التي تجمعها بزوجها الراحل وعائلتها أثناء عقد القران، بالغضافة إلى مجموعة رسائل ومخاطبات ومعايدات كتبها حسن يوسف لها.

ومن بين هذه الخطابات، وجدت شمس رسالة كتبها الراحل قبل أكثر من 30 عاماً تحت عنوان: "هذه وصيتي لأني مسافر إلى الحج".

وكتب يوسف هذه الوصية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتحدث فيها عن زوجته، وعلقت شمس على هذه الرسائل قائلة: "كانت معظم وصيته زوجتي زوجتي وأحيانا زوجتي وأولادي.. وأوصاني حبيبي بوالدته وأن أفعل ما كان يفعله حبيبي برا وحبا لحماتي حبيبتي التي كنت أحبها وأقدرها".

كما أشادت شمس البارودي بجودة خط الراحل حسن يوسف، والذي ظهر في خطاباته التي كان يكتبها إليها، واعتبرت أنه "يشبه خط المطبعة".

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما أوصى به حسن يوسف قبل وفاته بأكثر من 30 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.