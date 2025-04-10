شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: نجاح "قطايف" فضل من ربنا ودعم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بنجاح برنامج "قطايف"، مؤكدًا أن الفضل في هذا النجاح يعود أولًا إلى الله، ثم إلى دعم الجمهور الذي كان العامل الأساسي في انتشار البرنامج وتحقيقه التريند.

وقال حسين في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن اختيارات الله دائمًا تحمل الخير، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج هو توفيق إلهي قبل أي شيء. وأضاف: "أتمنى أن يكون البرنامج قد نال إعجاب الجمهور".

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

جدير بالذكر أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.