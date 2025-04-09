ريم مصطفى تمارس التنس على طريقة ماريا شارابوفا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 07:24 مساءً - عادت الفنانة ريم مصطفى لممارسة رياضتها المفضلة، التنس وذلك بعد انشغالها على مدار الأشهر الماضية بتصوير آخر أعمالها مسلسل "سيد الناس" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث نشرت ريم على حسابها بموقع "إنستغرام" مجموعةً من الصور أثناء ممارستها التنس من يومها الرياضي الذي قضته بصحبة أصدقاءها.

تشبيه ريم مصطفى بـ ماريا شارابوفا

وفور نشر ريم مصطفى الصور على حسابها بموقع "إنستغرام"، قام المتابعون بتشبيها بلاعبة التنس الشهيرة الحسناء الروسية ماريا شارابوفا التي حققت العديد من الألقاب العالمية في رياضة التنس، مؤكدين بأن وجه الشبه بينهما يأتي في الإستايل والتكوين الجسماني وكذلك الملابس، حيث كانت شارابوفا ترتدي ملابس قريبة من التي ظهرت بها ريم مصطفى أثناء ممارستها التنس.

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وكانت ريم مصطفى، قد تصدرت الترند خلال شهر رمضان الماضي من خلال ظهورها في حلقة من برنامج "رامز إليون ماسك" وأكدت فى تصريحات خلال البرنامج على عدم ممانعتها فكرة الزواج، مشيرة إلى رغبتها في الزواج قريباً، وكشفت عن مواصفات شريك حياتها التي ترغب فيه بأن يتمتع بمواصفات معينة، قائلة: "عايزة فتى أحلامي يكون جميل وطويل، وياريت يكون غني عشان أترك شغلي وأقعد في البيت ويصرف عليا".

ريم مصطفى تتمرد على أدوارها في رمضان 2025

ريم مصطفى قدمت في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة أدوارها وقررت الدخول في عالم جديد خلال شخصية "آمنة" السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذي لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع شقيق زوجها، وزوجة والد زوجها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالدالصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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