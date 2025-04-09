حمادة هلال يطلب الدعاء لوالده

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن مرور والده بوعكة صحية، ووجّه مناشدة مؤثرة لمتابعيه عبر حسابه، داعيًا له بالشفاء قائلاً: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب اشفي أبويا"، ومن ناحية اخرى، عبّر هلال عن فرحته بإحياء حفل عيد الفطر على خشبة مسرح البالون، الذي يُعتبر نقطة إنطلاقه الأولى في عالم الفن، حيث غنّى عليه لأول مرة وهو في الحادية عشرة من عمره تحت إشراف الراحل عبد الرحمن الشافعي، وأكد الفنان المصري سعادته بنجاح الحفل، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أعمال جديدة تلامس قلوب الجمهور.

ويُذكر أن حمادة هلال شارك مؤخراً في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، وهو الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة.