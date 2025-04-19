الـ Polka Dots.. صيحة لا تلبس أن تختفي حتى تعود

ميرنا وليد - بيروت - الـ Polka Dots طبعة كلاسيكية لا تلبس أن تختفي حتى تعود نظراً للمسة المرح التي تضفيها إلى الإطلالات، لذلك هي عادة ما ترتبط بالفساتين النهارية، وقد شهدت عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2025 عودة قوية لهذه الصيحة الأنثوية، إليكم معلومات عنها.

إليك إذاً أجمل موديلات الملابس التي حملت طبعة البولكا.

الطاقم القصير من ماركة كارولينا هيريرا

كعادة مجموعة كارولينا هيريرا لم تغب موضة الأزياء المنقطة عن تصاميمها، يمكنك إعتماد هذه الصيحة بطاقم ترابي اللون القصير مؤلف من قميص مصمم بأكمام منفوخة ومزود بحزام من نفس اللون والخامة معقود من الأمام وتنورة قصيرة مزينة بأزرار سوداء.

الفستان المنقط من مجموعة شانيل

قدم دار شانيل فستاناً أسود طويل مزين بنقاط ملونة صغيرة قد يكون خياراً مثالياً للتأنق به خلال النهار وننصحك بتنسيقه مع حذاء صندال Platform أسود سادة.

فستان الكاب المنقط من إيلي صعب

ظهر في عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2024 فستان أبيض طويل منقط بالأسود ومصمم بأكمام طويلة على شكل الكاب تصل إلى حافته والمزين بحزام أسود عريض.