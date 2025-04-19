في يوم الجمعة العظيمة .. وائل كفوري يلمس القلوب بترنيمة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الفنان اللبناني وائل كفوري نشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في يوم الجمعة العظيمة لـ "ترنيمة اليوم علّق على خشبة".



وكان كفوري قد قدم هذه الترنيمة بصوته منذ سنوات، وهي من تسجيل استوديو الملحن والموزع ملحم أبو شديد وميكس جوزيف كرم".

وعلق كفوري قائلاً :"اليوم، عُلِّقَ على خشبة، الذي عَلَّقَ الأرض على المياهْ"

متابعو كفوري إنهالوا بالتعليقات ، وجاء فيها :"نسجد لآلامك ايها المسيح"،"جمعة عظيمة مباركة"،"نسجد لآلامك أيّها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة"،"اسمالله عليك وعلى صوتك"، وغيرها.