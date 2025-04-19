ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان فضل شاكر يوم أمس أغنيته الجديدة "أحلى رسمة"كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي والكليب إخراج محمود رمزي. وتقول كلمات الأغنية :

الا و انا معاك بحس بروحي طايره مافيش و لا دمعه حايره و بلاقيني معاك.. الا و أنا معاك

الا و انا معاك بحس بصدق الكلمه و دمعة حنين و بسمه متعديش اي نسمه.. الا و انا معاك

الا و انا معاك نسيتني القسوه ديا طلعت الحلو فيا مفيش اجمل يا عنيه من الحلو يلي جواك

الا وانا معاك مبئتش اخاف من بكرا و الماضي كله زكرى ولقيت أماني معاك الا و انا معاك

الا و انا معاك الوان الدنيا خدتني احلى رسمه رسمتني نجمه بليلك ضوتني عرفت الحب معاك الا و انا معاك نسيتني القسوه ديا طلعت الحلو فيا مفيش اجمل يا عنيه من الحلو يلي جواك

الا و انا معاك نسيتني القسوه ديا طلعت الحلو فيا مفيش اجمل يا عنيه من الحلو يلي جواك

رووح

الله..

الا و انا معاك بحس بروحي طايره مافيش و لا دمعه حايره و بلاقيني معاك.. الا و أنا معاك".

كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر يطرح " أحلى رسمة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.