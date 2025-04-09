ماذا قالت أبرار فيصل عن مسرحية الشنطة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:19 مساءً - تواصل الفنانة أبرار فيصل تقديم عروض مسرحيتها "الشنطة" مع الفنان ناصر القصبي، وذلك ضمن فعاليات العيد فرحة تزيد بالرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، والتي بدأت عروضها من ثالث أيام عيد الفطر، وستستمر إلى 19 أبريل 2025.

ونشرت أبرار فيصل عدداً من الصور لها من عروض المسرحية وصوراً أخرى بصحبة الفنان ناصر القصبي على المسرح، كما نشرت بوستر المسرحية، وعلقت وكتبت: "خلصنا نص العروض الحمد لله ومكملين إلى 19 أبريل. اللي ما حضر يلحق يحجز تذكرته ننتظركم

مسرحية "الشنطة"

https://www.instagram.com/p/DIMdobxKoLx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIMdobxKoLx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIMdobxKoLx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

" هي مسرحية من إخراج طارق الإبياري وتأليف ورشة النص الدكتورة بدرية البشر وكتابة النص لأحمد الزهراني، ومن بطولة الفنان ناصر القصبي، هيلدا ياسين، حبيب الحبيب، أبرار فيصل، عبدالمجيد الرهيدي بالإضافة إلى آخرين.

وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب، حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة، ويعرف لمن هي الحقيبة.

للمزيد من الأخبار: خاص لـ الخليج 365 أبرار فيصل: أصداء فيلم ليل نهار مرضية وأبارك للسعودية الفوز باستضافة كأس العالم 2034

عمل عرض للفنانة أبرار فيصل

View this post on Instagram A post shared by Sirb Studio سرب ستوديو (@sirbstudios)

وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو فيلم سينمائي بعنوان "ليل نهار" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.

وتدور أحداث العمل حول المطرب "نَهار" ذي الشعبية الكبيرة لحملة اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكلٍ مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة ويتزوج من "ليل" وتدور الأحداث.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»