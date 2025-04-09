إلتون جون ومادونا يتصالحان بعد عقدين من الخلاف

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية مادونا، انتهاء خلافها مع الفنان إلتون جون بعد سنوات من العداء.



وشاركت مادونا متابعيها عبر حسابها الرسمية صورة لها مع إلتون في كواليس برنامج SNL ساترداي نايت لايف.

وأرفقت مادونا الصورة بتعليق كتبت فيه: "دفنا أخيرًا عداوتنا!!! ذهبت لمشاهدة إلتون جون وهو يؤدي في برنامج ساترداي نايت لايف في نهاية هذا الأسبوع!! يا إلهي".

وأضافت: "تذكرت عندما كنت في المدرسة الثانوية - تسللت من المنزل في إحدى الليالي لمشاهدة إلتون وهو يؤدي عرضًا حيًا في ديترويت! لقد كان عرضًا لا يُنسى ساعدني على فهم القوة التحويلية للموسيقى".

وأضافت: "رؤيته وهو يؤدي في المدرسة الثانوية غيرت مجرى حياتي. لطالما شعرتُ بالغربة أثناء نشأتي، ومشاهدته على المسرح ساعدتني على فهم أنه من المقبول أن أكون مختلفة، وأن أتميز، وأن أسلك الطريق الأقل ارتيادًا. في الواقع، كان ذلك ضروريًا".

وتابعت: "على مدى عقود، كان يؤلمني معرفة أن شخصًا كنت معجبة به كثيرًا شارك كراهيته لي علنًا كفنانة. لم أفهم ذلك. قيل لي إن إلتون جون كان الضيف الموسيقي في برنامج SNL، فقررت الذهاب. كنت بحاجة للذهاب إلى الكواليس ومواجهته. عندما قابلته، كان أول ما قاله سامحيني وسقط الجدار بيننا. التسامح أداة قوية. في غضون دقائق. كنا نعانق بعضنا البعض. ثم أخبرني أنه كتب لي أغنية وأنه يريد التعاون. كان الأمر كما لو أن كل شيء قد اكتمل!".

وبدوره علق جون على الصورة قائلا: "شكرًا لكِ على حضورك في SNL. وشكرًا لكِ على مسامحتي على كلامي الغليظ. لست فخوراً بما قلته. خاصةً عندما أفكر في كل الأعمال الرائدة التي أنجزتها كفنانة، ممهدة الطريق لجيل كامل من الفنانات للنجاح والوفاء لأنفسهن. كنتِ أيضًا من أوائل من ناضلوا ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الثمانينيات، وجلبتِ الحب والتعاطف للكثيرين ممن كانوا في أمسّ الحاجة إليه. أنا ممتن لأننا نستطيع المضي قدمًا".