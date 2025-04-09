يسرا برسالة شديدة اللهجة لصناع الفن في مصر

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية يسرا عن الفن في مصر، وججهت رسالة قوية للعاملين في هذا القطاع.



وقالت يسرا خلال مشاركتها في النسخة الـ 9 من قمة صوت مصر Narrative Summit 2025 أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، التي أقيمت برعاية وحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من المسئولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين: "مصر ليست فقط بلد الحضارة والتاريخ، لكنها أيضًا بلد الثقافة، الأدب، الموسيقى، السينما، والمسرح. الأفلام والمسلسلات المصرية التي تمكنت من جمع شمل الوطن العربي والوصول الى جمهور عالمي واسع."