بريتني سبيرز تثير القلق مجددًا.. فيديو غريب وظهور صادم فجراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة بريتني سبيرز جدلاً كبيراً بسبب مقطع مصوّر عفوي شاركته عبر صفحتها في “إنستغرام” وظهرت فيه بشعر غير مرتب وبوجه شاحب وملطّخ بالكحل الأسود، فبدت مختلفة وغريبة، وهو ما أثار قلق محبيها.

وظهرت النجمة العالمية في المقطع المصوّر وهي تعبّر عن سعادتها بنمو ظفرها، واللافت أنها شاركت الفيديو في الساعات الأولى من الصباح لتعلن بفخر أن لديها الآن ظفراً في إصبعها الصغير لأول مرة منذ سنوات.

وبدت سبيرز على طبيعتها وهي تكشف السبب وراء الفيديو قائلةً: “هما صغيرتان جداً، إنه أمر غريب، لكن لديّ ظفر خنصر صغير جداً. لم تنمُ أظافري منذ أن كنت في الصف السابع”.

ولفتت الى أنها شعرت بالذعر بعد اكتشافها الأمر وقالت: “أنا أشعر بالذعر! إنهما صغيرتان جداً، لكنهما مع ذلك بدأتا بالنمو والظهور. هذه هي المرة الأولى في حياتي”.

وقالت في التعليق على الفيديو: “لم يكن لدي أظافر حقيقية منذ صغري، بل أعتمد دائماً على الأظافر الاصطناعية. وأنا فخورة لأنني تمكنت من إطالتها”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر لبريتني سبيرز، وعبّر الكثير منهم عن قلقهم من حالتها الصحية والنفسية، لافتين الى أنها تُهمل شكلها وصوتها وموهبتها، وهذا يدمّرها فنياً مع الوقت.