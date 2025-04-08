انتهاء أزمة فيلم استنساخ وسامح حسين يحتفل بالعرض الخاص اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:21 مساءً - شهدت أزمة فيلم "استنساخ" للفنان سامح حسين، انفراجة كبيرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تقرر إلغاء العرض الخاص له أمسِ الإثنين 7 إبريل، بشكلٍ مفاجئ، قبل موعد عرضه بساعةٍ واحدة تقريباً.

إصدار التصريح الخاص بالفيلم صباح اليوم

وأكّد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الكاتب عبدالرحيم كمال، في بيانٍ صحفي، أنه جرى منح إصدار "الفاوتشر" التصريح الخاص لعرض "استنساخ" تجارياً، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة، وبذلك يتمكن أبطال وصُنّاع العمل من الاحتفال بالعرض الخاص، من دون أيّة أزمات إطلاقاً.

سامح حسين يحتفل بالعرض الخاص خلال ساعات

ومن جانبه، كشف عبدالرحمن محمد، مخرج ومؤلف فيلم "استنساخ"، عن إقامة العرض الخاص للفيلم، مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى دُور العرض بالقاهرة؛ عوضاً عن أزمة أمسِ. داعياً الجمهور للحضور والاحتفال مع أبطال وصُنّاع العمل؛ قائلاً عبْر حسابه على "فيسبوك": "العرض الخاص لفيلم (استنساخ) سيُقام النهار ده في نفس الموعد، في انتظار كلّ المدعوّين. سأكون حاضراً، وسيكون أستاذ سامح حاضراً، وهبة مجدي. شكراً جزيلاً".

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بيانٌ الرقابة حول أزمة فيلم "استنساخ"

وكان البعض، قد وجّه اللوم إلى جهاز الرقابة؛ كونه وراء أزمة العرض الخاص لفيلم سامح حسين الجديد، إلا أنها نفت تلك المزاعم بشكلٍ قاطع، عبْر بيانٍ صحفي، جاء فيه: "أكّد الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة المصرية للرقابة على المصنفات الفنية، أنه لا صحة مطلقاً لما تردد حول إلغاء العرض لفيلم استنساخ أو منعه رقابياً". موضحاً أنّ: "كل ما حدث هو أنهم قد تقدّموا للحصول على التصريح أو ما يُسمى بالفاوتشر بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للرقابة؛ مما أدّى لتأجيل العرض يوماً واحداً فقط، وسيتم منحهم التصريح غداً".



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فيلم "استنساخ"

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. ومن المُقرر طرحه تجارياً للجمهور في جميع دُور العرض المصرية اعتباراً من الغد الأربعاء 9 أبريل، وقريباً بجميع دُور العرض في الوطن العربي ودول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

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