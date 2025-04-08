- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 عن تكريم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو بمنحه السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل الافتتاح في 13 أيار المقبل، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الغنية التي تشمل أفلاماً مثل "سائق التاكسي" و"الثور الهائج" و"الأب الروحي 2".
دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، عبّر عن امتنانه قائلاً إن المهرجان يجمع صناع السينما في زمن يطغى فيه الانقسام. وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التكريمية التي سبق أن نالها نجوم مثل ميريل ستريب ومايكل دوغلاس وجورج لوكاس.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان كان السينمائي يكرم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية الفخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.