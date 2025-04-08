مهرجان كان السينمائي يكرم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية الفخرية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 عن تكريم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو بمنحه السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل الافتتاح في 13 أيار المقبل، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الغنية التي تشمل أفلاماً مثل "سائق التاكسي" و"الثور الهائج" و"الأب الروحي 2".

دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، عبّر عن امتنانه قائلاً إن المهرجان يجمع صناع السينما في زمن يطغى فيه الانقسام. وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التكريمية التي سبق أن نالها نجوم مثل ميريل ستريب ومايكل دوغلاس وجورج لوكاس.