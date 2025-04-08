شاهدوا: شريف مدكور غاضباً من شائعة وفاته ويوجه رسالة لمروجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - عبَّر الإعلامي شريف مدكور عن استيائه الشديد، من شائعة وفاته التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن المتسبب في انتشار هذه الشائعة هى سيدة تقدم محتوى على السوشيال ميديا وصفه بـ الرديء.

شريف مدكور: والدتي أصيبت بحالة ذعر بسبب شائعة وفاتي

قال شريف مدكور من خلال مقطع فيديو قصير، بثه على صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك، إن وقت انتشار شائعة وفاته كان يتواجد خارج مصر، وفور وصوله أخبرته والدته بها، وهي في حالة الذعر والحزن بسبب الصدمة التي كانت عليها بسبب هذا الخبر، مكملاً: "تخيلوا أم تفتح على خبر وفاة ابنها، وهو مسافر".

وتساءل شريف مدكور عن هوية السيدة صاحبة شائعة وفاته، وما السبب الذي دفعها للترويج لها؟، مؤكداً على أنه في حال قيامه بـ إتخاذ الاجراءات القانونية سيتم وضعها خلف القضبان الحديدية "تتسجن"، وفي هذه الحالة الضرر لن يعود عليها لوحدها بل يعود أيضاً على ابنتها التي تُدعى "تسنيم"، واستطرد قائلاً: "لو بلغت عنك هتتسجني وتسنيم بنتك هتتشرد، واتمنى تسمعي الفيديو بتاعي".

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شريف مدكور في سطور

هو مقدم برامج مصري، اشتهر بتقديم العديد من البرامج المميزة، منها برنامج "4 شارع شريف"، كما قدم برنامجًا "حول الأرض في 30 يوم" في موسم رمضان 2022 على إذاعات راديو النيل، وتقوم فكرته على التعرف على معلومات عن الكواكب والنجوم والكرة الأرضية، ومدته 10 دقائق، وبرامج آخرى ناجحة مثل "فاشون هاوس"، "ساعة مع شريف" و " من كل بلد أكلة"، كما كان له تواجد على الساحة الفنية من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في مسرحية "زي الفل" وفيلم "آخر الدنيا"، كما كان له ظهور خاصة بإحدى حلقات الجزء الرابع من مسلسل "الكبير أوي".

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