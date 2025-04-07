أمنية غريبة لـ كريم محمود عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز تفاعلاً واسعاً عبر حسابه على “فيسبوك”، بعدما عبّر عن أمنيته الحالية بطريقة صريحة وغير متوقعة، متناولاً تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية.

وكتب كريم في منشوره: “نفسي مايبقاش فيه سوشيال ميديا في مصر… هنعيش حياة Organic %100″، في دعوة مباشرة للعودة إلى نمط الحياة الطبيعي والبسيط، بعيداً من ضجيج المنصات الرقمية التي باتت تسيطر على تفاصيل الحياة المعاصرة.

وقد لقي المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبّروا عن تأييدهم للفكرة، معتبرين أن الحياة قبل السوشيال ميديا كانت أكثر صفاءً وهدوءاً، داعين بدورهم إلى تقليل التعلّق بهذه المنصات والعودة إلى التواصل الإنساني الحقيقي.

يُذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز كان فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، حيث قدّم من خلاله شخصية دكتور علاقات زوجية، في إطار كوميدي اجتماعي. وقد حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً ونقدياً ملحوظاً، وشاركه في بطولته كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، إلى جانب نخبة من الفنانين.