فيلم سيكو سيكو يدخل قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 04:21 مساءً - حقق فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، أرقامًا قياسية في شباك التذاكر المصري، طوال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025، إذ حظى بإقبالٍ جماهيري كبير، الأمر الذي أسهم في تصدره قائمة الإيرادات.

71 مليون جنيه إيرادات "سيكو سيكو" في أسبوع

إزاحة "البدلة" من المركز الـ14

حصدأرقامًا استثنائية في شباك التذاكر، باعتباره أول بطولة سينمائية لـ عصام عمر وطه دسوقي، إذ حقق 71 مليون جنيه حتى الآن، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما، في تقريره اليومي، ليتصدر الفيلم قائمة الإيرادات، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.قد ترغبين في معرفة عصام عمر.. صاحب رحلة فنية تخطت محطات من اليأس والإحباطوبذلك، دخل "" قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية، إذ جاء في المركز الـ14، ليُزيح فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني وأكرم حسني، من ذلك الترتيب، والذي سبق وحقق إجمالي إيرادات 67.3 مليون جنيه فقط، فيما تتواجد الفرصة لـ عصام وعمر وطه دسوقي المُضي قُدمًا واحتلال مراكز مُتقدمًا، لاسيما وأنه لازال يحصد المزيد من الإيرادات في شباك التذاكر.

ويقترب الفيلم من التفوق على مجموعة من الأفلام الموجودة في تلك القائمة، حيث يفصله عنها أقل من 8 مليون جنيه فقط، وهي: "الحريفة 1"، "الدشاش"، "الهوى سلطان"، "الممر"، "شقو"، "كازابلانكا"، و"إكس مراتي".

يُذكر أنّ "سيكو سيكو" سيُطرح في دور العرض السعودية، ضمن خطة التوزيع الخارجي للمشروع في دول الخليج والوطن العربي كله، حيث سيُنافس على صدارة شباك التذاكر هناك، اعتباراً من يوم 1 مايو الجاري.

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قصة وأبطال الفيلم

وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً، حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.

ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"، حيث يستمتع أبنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالدالصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس.

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