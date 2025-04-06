مي عمر تنهي الجدل حول استعانتها براقصة بديلة لتأدية دور "إش إش"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية مي عمر عن العديد من التفاصيل الجديدة حول دور الراقصة الذي أدته في مسلسلها الرمضاني "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً استثنائياً.

وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" ان هذا الدور تطلب منها مجهوداً قوياً للغاية خصوصاً ان "أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة".

وأشارت الى ان بعض المشاهد كانت تطلب راقصة محترفة لذلك تمت الاستعانة براقصة بديلة في بعض المشاهد وتحدثت عن التمارين والجهد الذي وضعته في هذه الشخصية وقالت: "اتعلمت كتير حركات رقص"، مؤكدة أنها عملت مع مجموعة من المدربين المحترفين.