ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية مي عمر عن العديد من التفاصيل الجديدة حول دور الراقصة الذي أدته في مسلسلها الرمضاني "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً استثنائياً.
وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" ان هذا الدور تطلب منها مجهوداً قوياً للغاية خصوصاً ان "أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة".
وأشارت الى ان بعض المشاهد كانت تطلب راقصة محترفة لذلك تمت الاستعانة براقصة بديلة في بعض المشاهد وتحدثت عن التمارين والجهد الذي وضعته في هذه الشخصية وقالت: "اتعلمت كتير حركات رقص"، مؤكدة أنها عملت مع مجموعة من المدربين المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تنهي الجدل حول استعانتها براقصة بديلة لتأدية دور "إش إش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.