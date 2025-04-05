نور علي برفقة طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة نور علي مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مع طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة، معبرة عن إشتياقها له، مشيرة إلى أن هذا الفيديو من كواليس تصوير مسلسل "البطل" الذي خاضت به السباق الرمضاني 2025.



وأشارت علي إلى أن أحمد من الأشخاص القادرين على إعطاء الفرح والطاقة الإيجابية في الظروف الصعبة وقالت :"أحمد يللي كلو حب وبيعطي حب وعيونو وضحكتو بتنحب كان يزورنا دائماً بالكواليس من الضيعة اتعلقنا في واتعلق فينا، قدر يعطينا طاقة وفرح بأوقات كانت صعبة ومتعبة، اشتقتنالك كتير".



