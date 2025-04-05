نهال عنبر تعلن وفاة شقيقها وتنعاه بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 04:27 مساءً - أعلنت الفنانة نهال عنبر خبر رحيل شقيقها عصام عنبر منذ قليل، وذلك خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في ولاية متشجن.

نهال عنبر تنعي شقيقها

نشرت نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لشقيقها، ونعته بكلماتٍ مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وان اليه راجعون، توفي إلي رحمة الله الكابتن طيار/بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام إبني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الامريكية بولاية بمتشجن".

وتابعت قائلة: "أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب علي روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر".

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وأنهت نهال عنبر المنشور موضحة سبب عدم استقبالها للمكالمات قائلة: "أنا حزينة جداً عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد علي التليفونات نظراً لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك، وادعولي ربنا يصبرني علي فراقه ويقويني هتوحشتني أوى يا عصام يا حبيبي يا غالي".

نهال عنبر تترقب طرح فيلم "جبل الحريم"

وفي سياقٍ آخر، تترقب الفنانةطرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دُور العرض خلال الفترة القادمة، حيث أنه لا يزال في اللمسات الأخيرة من مرحلة المونتاج والجرافيك، وهو بطولة عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: سوسن بدر، وفاء عامر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبدالبديع، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.‏

وكان مؤلف العمل، فتحي الجندي، قد قال في تصريحات لـ«الخليج 365» خلال وقتٍ سابق إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

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