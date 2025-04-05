جورج كلوني يكشف سبب غياب زوجته أمل عن العرض الأول لمسرحيته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 11:49 صباحاً - جورج وأمل كلوني من أشهر ثنائيات هوليوود وأقربهم للجمهور، حيث اعتادا على الظهور سوياً في الكثير من المناسبات والمحافل والمهرجانات على الرغم من أن أمل كلوني لا تعمل في مجال التمثيل بل في مجال المحاماة والقانون، ولكن ظهورها مع زوجها جورج أمر اعتاد عليه الجمهور والمعجبون.

وكان لافتاً للانتباه غيابها عن العرض المسرحي الأول لزوجها يوم الخميس الماضي 3 أبريل، وهو الأمر الذي حرص على توضيحه جورج كلوني.

سبب غياب أمل كلوني عن العرض المسرحي الأول لجورج كلوني

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على الرغم من أهمية الحدث الذي يُعد الأول لـ جورج كلوني، وعلى الرغم من حضور كوكبة من النجوم والمشاهير، كان من الملاحظ غياب أمل كلوني- التي اعتادت على مساندة ودعم زوجها في عمله- عن حضور العرض الأول لمسرحيته Good Night, and Good Luck.

وفقاً لموقع People، تحدث جورج للصحفيين في مسرح وينتر جاردن عن سبب غياب زوجته أمل، قائلاً إنها لم تتمكن من حضور ليلة الافتتاح لأنها كانت مع الأطفال؛ التوأم ألكسندر وإيلا، البالغتان من العمر 7 سنوات.

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النجوم يدعمون جورج كلوني في عرض مسرحيته

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حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على دعم النجم جورج كلوني في تجربته المسرحية الأولى له، حيث حضر افتتاح مسرحيته Good Night, and Good Luck أسماء لامعة في هوليوود من بينهم سيندي كروفورد، راندي جيربر، هيو جاكمان، أوما ثورمان، وجينيفر لوبيز التي حضرت رفقة ابنتها إيمي مونيز.

استحوذت جينيفر لوبيز على اهتمام إعلامي بالغ لحضورها العرض الأول لمسرحية جورج كلوني، خاصةً لظهورها مع ابنتها إيمي مونيز البالغة من العمر 17 عاماً، والتي تشاركها مع طليقها مارك أنتوني. وانضمت لهما شقيقة لوبيز؛ ليندا لوبيز، لحضور العرض المسرحي والحفل الذي أعقبه.

شائعات الطلاق تلاحق جورج وأمل كلوني

وفقاً لتقرير نشره موقع Radar OnLine، فقد ترددت شائعات طلاق جورج وأمل كلوني منذ فترة، ويُعتقد أن زواجهما متوتر بسبب ارتباطهما المهني، حيث تفصل بينهما آلاف الأميال، فجورج كلوني يتواجد حالياً في مدينة نيويورك الأمريكية لمسرحيته الجديدة، بينما تتمسك زوجته أمل بالتواجد مع توأمهما في بريطانيا حيث مهنتها كمحامية كما تعمل أستاذة قانون في جامعة أكسفورد.

وقد يتسبب الطلاق في خسارة مالية ضخمة لجورج كلوني قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقاً لتقارير سابقة.

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