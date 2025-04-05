إمينيم يصبح جَداً للمرة الأولى.. وهذا هو اسم حفيده

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 11:49 صباحاً - أصبح الرابر الأمريكي وكاتب الأغاني إمينيم -واسمه الحقيقي مارشال ماذرز- جَداً للمرة الأولى، حيث استقبلت ابنته هايلي جيد سكوت وزوجها إيفان ماكلينتوك مولودهما الأول، إليوت مارشال ماكلينتوك.

هايلي جيد تشارك خبر ولادتها واسم ابنها

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من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت هايلي جيد سكوت، ابنة إيمينم، أول صورة لطفلها مرتدياً سترة زرقاء فاتحة. وظهر الطفل الصغير أمام لافتة مكتوب عليها "إليوت مارشال ماكلينتوك 14 من مارس 2025"، مشيرة إلى أنها أطلقت على طفلها الصغير اسم والدها الأوسط. وكتبت سكوت في تعليقها: "موعد ولادة سعيد. 3 أسابيع يا صغيري على الأرض".

إمينم يكشف عن حمل ابنته في مقطع فيديو موسيقي

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في أكتوبر من العام الماضي، أعلن مغني الراب عن نبأ حمل ابنته، من خلال فيديو موسيقي لأغنية "Temporary". ووثق إمينيم من خلال الفيديو علاقته القوية بابنته هايلي على خلفية إحدى أغنياته، فيما جاء بمقطع الفيديو مراحل انتقال هايلي من طفلته الصغيرة إلى امرأة متزوجة.

كما أعلنت هايلي نبأ حملها مع والدها، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو به مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وهي ترتدي قميصاً يحمل كلمة "جد" على الظهر، وبخلفية مقطع الفيديو إحدى أغاني والدها إمينيم.

ابنة إمينيم تكشف عن نوع طفلها

في مقطع فيديو من بودكاست هايلي جاد سكوت Just A Little Shady، كشفت جاد، التي قدمت الحلقة مع زوجها إيفان ماكلينتوك، أنها المرة الأولى التي تستضيفه بصفته زوجها، وأن المرة السابقة استضافته باعتباره خطيبها، وأنه حضر هذه الحلقة تحديداً لأن لديهما مفاجأة؛ وهي الكشف عن نوع طفلهما، حيث رفع إيفان بالوناً مملوءاً بقطع من الورق، إما الزرقاء أو الوردية، وبمجرد أن قامت هايلي بوخز البالونة، تناثرت قطع الورق الملونة الزرقاء -رمز الصبي، وقالا: "إنه صبي!" وأضافت الأم المستقبلية: "نحن أيضاً متحمسان للغاية، عندما علمنا بالأمر"، قال إيفان: "سيذهبان للصيد معي. سيذهبان للعب الجولف معي. لديَّ صديق صغير".

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