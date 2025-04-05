وفاء عامر تبكي بشدة في جنازة زوجة نضال الشافعي وتتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للممثلة المصرية وفاء عامر، خلال حضورها جنازة الممثلة المصرية الراحلة هند محمد زوجة الممثل المصري نضال الشافعي.

وقد خطفت وفاء عامر الأنظار حيث دخلت بنوبة بكاء شديد، تعبيراً عن حزنها الكبير ما جعلها تتصدر الترند. وقد شُيّعت ظهر الأمس الجمعة 4 نسيان، جنازة زوجة نضال الشافعي، الراحلة هند محمد علي، من مسجد بهجت في دريم لاند، وسط حضور واسع لشخصيات فنية عدة، الذين حرصوا على دعم نضال، وشهدت الجنازة حضور عدد من أبرز الممثلين، بينهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، أحمد زاهر، أحمد رزق، إيهاب فهمي، سعد الصغير، محمود عبد المغني، محمد جمعة، مدحت تيخا، عمرو عبد العزيز، وغيرهم.

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