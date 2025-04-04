مقلب ولا فيلم.. ياسر جلال يكشف حقيقة تعاونه مع شقيقه رامز جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - في أول بث مباشر له من حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، كشف الفنان ياسر جلال حقيقة عدم ظهوره في برامج مقالب شقيقه الفنان رامز جلال، وتحدث لأول مرة عن احتمال التعاون بينهما في فيلم سينمائي جديد، بعد نجاح تجربة ظهوره كضيف شرف في فيلم شقيقه "سبع البرمبة"

وتحدث الفنان ياسر جلال خلال البث المباشر موضحا حقيقة عدم ظهوره في برامج شقيقة الفنان رامز جلال، قائلا: "الناس فاكرة إني لو اتعمل فيا مقلب هضرب أخويا، لكن عمري ما هضربه، لأن أبونا غرس فينا حبنا لبعض".

واستكمل ياسر جلال: "مقدرش محبوش، ولو عمل فيا مقلب هاخده في حضني، لكن مش حاسس إني هبقى مفيد في البرنامج، هو عايز ناس دمها خفيف، وأنا راجل بعمل أدوار جادة شوية ".

وعن إمكانية تقديم عمل يجمع بينه وبين شقيقه النجم رامز جلال، قال ياسر جلال: أنا بعشق رامز جلال أخويا وحبيبي، وكان كلمني على عمل قبل كدة، والأستاذ وليد صبري كان كلمني برضو على عمل مع رامز، بس المشكلة احنا لازم نقدم موضوع ينفعنا، ونبقى في الشكل اللي الناس نفسها تشوفنا فيه.

وتابع: "قبل ما أعمل فيلم مع رامز.. عايز أشوف الناس حابة تشوفنا إزاي".

وأضاف: "سعيد اني مثلت مع رامز، وطلعت ضيف شرف في (سبع البرومبة)، وبحب الفيلم ده، وبحب أفلام رامز عموما".

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مسلسل "جودر" في رمضان 2025

وكانت قد شارك الفنان ياسر جلال بمسلسل «جودر 2»الذي تم عرضه موسم رمضان 2025 الماضي،وشاركه البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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