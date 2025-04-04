رندة كعدي : لا أؤمن بأدوار البطولة وهذه صرختي لرئيس الجمهورية جوزيف عون

ميرنا وليد - بيروت - حلت الممثلة اللبنانية القديرة رندة كعدي ضيفة على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر في برنامج "نجوم الفن"، وتحدثتا عن العديد من المواضيع الفنية.



تحدثت رندة عن دورها في قالب الأم وتأثير ذلك على شخصيتها الطيبة والمتسامحة، كما تحدثت عن قدرتها على تغيير أسلوبها في تأدية الشخصيات المختلفة حتى لو كانت الشخصية تجسد دور الأم. وأشارت إلى أنها لا تؤمن بأدوار البطولة، مبديةً أن كل ممثل هو بطل في دوره. كما قالت إنها تحب أن ترى زملاءها يتكافأون على تعبهم، وتحدثت عن الرسائل المختلفة التي قدمتها في أدوارها.

وتحدثت رندة عن والدها الكاتب المسرحي والممثل خليل كعدي، وعن إلمامه الفني وكتابته للكثير من الأعمال على الرغم من بقائه في الظل بسبب عمله كموظف في الدولة. كما تحدثت عن علاقتها القوية به وتشجيعه لها على التمثيل، وكتابة العديد من الأدوار لها. وقالت إن والدها هو من حفز ابنتها على التمثيل، بينما حذرتها هي من التحديات التي عاشتها في هذا المجال.

وجهت رندة رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال الحلقة، مشيرة إلى أنها لا تنتمي إلى أي حزب سياسي.

كما تحدثت عن الأمور التي تجعلها تبكي في الحياة، وخاصة خسارتها لأقاربها في الحرب، مما سبب لها ألمًا كبيرًا.

عبرت عن اشتياقها للمسرح، وتحدثت عن الأعمال التي تتابعها في شهر رمضان، معبرة عن إعجابها بتقديم دراما لبنانية بحتة.