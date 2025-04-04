حوار طريف بين جناح فاخوري ومابيل طوق وشخصية نظيرة تجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة مابيل طوق التي جسدت شخصية نظيرة الشابة مع الممثلة القديرة جناح فاخوري مقطع فيديو وصفتها خلاله بأجمل الكلمات قائلة: "أحبها هي ألطف إنسانة ممكن أن تصادفونها والأكثر تواضعاً". وتضمن الفيديو حواراً بينهما وسألتها جناح "إنت شو، أجابت كلبة وفية". إنطلاقاً من دورهما في مسلسل "بالدم. مابيل طوق شاركت في السباق الرمضاني العام الماضي مع إيغلز فيلمز بمسلسل "ع أمل" ولعبت دور هديل. مابيل إختارت دراسة الإخراج، وشجعها ريمون جبارة على دراسة المسرح، كما أنها فازت بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "Harmonica" وهي ترقص الباليه منذ كانت في الثالثة من عمرها.

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