هدية حماة نارين بيوتي في يوم زفافها تلفت الأنظار.. وسعرها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال حفل زفاف اليوتيوبر السورية نارين بيوتي على رامي سامو، متصدرا الترند بعد أيام من هذه المناسبة السعيدة، إذ خطفت نارين الأنظار في حفل زفاف أسطوري أقيم في إمارة الفجيرة في الامارات العربية المتحدة، ، وحضره عدد من المشاهير.



وتلقت نارين في زفافها عدد من الهدايا الفاخرة، إلا أن هدية والدة سامو لها لفتت الأنظار بفخامتها وسعرها الخيالي.

وتداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو ظهرت فيه والدة رامي وهي تقدم لنارين طقم من الألماس، بمناسبة زفافها على نجلها، ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا.

طقم الألماس جاء بتصميم خيالي راقي لفت الأنظار، وبحسب رواد الإنترنت، بلغ سعر الطقم 2 مليون دولار.