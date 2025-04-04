شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم: أحضر لأكثر من أغنية فيديو كليب بعد طرح اتعلقت بيه والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة مى سليم، عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان اتعلقت بيه، حيث أطلقت الأغنية على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع حلول عيد الفطر 2025 واقترب الكليب من تحقيق مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 4 أيام من طرحه.

وقالت مي سليم لـ"الخليج 365" إن أغنية اتعلقت بيه طرحتها ضمن خطتها بالتواجد في سوق الغناء بشكل دائم وتحديداً من عودتها العام الماضى، مشيرة إلى انها تستعد لاختيار أكثر من أغنية وتصويرها فيديو كليب خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة من التركيز في التمثيل والذى جاء على حساب الغناء، مؤكدة على حبها للغناء وسعادتها بالعودة له مرة أخرى.



مي سليم من كواليس أكليب اتعلقت بيه

أغنية "اتعلقت بيه" تسجل أول أغانى مى سليم فى عام 2025، وهى من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، ماستر ماهر صلاح، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في تركيا مع المخرج زياد خوري واستغرق التصوير يومين كاملين.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم الغنائية، أغنية "أخينا" التي طرحتها في أغسطس 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي، تقول كلمات الأغنية:"كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام .. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام. ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا".

يذكر أن مي سليم تواجدت في موسم رمضان الجاري 2025 خلال المسلسل الاذاعى "هايدى ونوفل" الذى أذيع على الراديو 9090، وشاركها البطولة محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى.