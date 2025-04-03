شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يتحدث عن قصة حبه مع زوجته الراحلة فى لقاء سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان نضال الشافعي في لقاء سابق عن زوجته الراحلة هند محمد علي، وقال إن بداية الحب مع زوجته كان في عرض مسرحى، وتحدثا مع بعضهما البعض وبدأت شرارة الحرب، وبعدها كانا يتحدثان عن طريق مبادلة الكشكول وبعدها طلب منها تعلم الهيروغليفية، وبدأ يراسلها حتى لا يعمل أهلهما بالكلام المتبادل بينهما.

وأضاف: "زوجتى ضحت بالفن في سبيل مساعدتي وتربية أربعة أطفال"، مضيفا أن زوجته شاركت في لحظات حرجة وتامر وشوقية وشطرنج.



نضال الشافعي وزوجته



وأعلن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وفاة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، وأكد فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الجنازة تشيع غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد بهجت بدريم.

وشارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.