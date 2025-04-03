"في عز الظهر" يثير الحماس .. أول فيلم عالمي من مصر ببطولة مينا مسعود – بالصور

ميرنا وليد - بيروت - من قلب القاهرة، تنطلق تجربة سينمائية غير مسبوقة مع فيلم "في عز الظهر"، الذي يُعد أول عمل عالمي من إنتاج مصري للنجم الكندي المصري مينا مسعود، المعروف عالميًا بدوره في فيلم "Aladdin".



أطلقت شركة "الإخوة المتحدين" الإعلان التشويقي للعمل، كخطوة أولى نحو عرضه المرتقب في دور السينما داخل مصر وخارجها، في نقلة نوعية للسينما المصرية نحو الإنتاجات العابرة للحدود.

الفيلم من توقيع المخرج مرقس عادل، وكتابة كريم سرور، ويجمع باقة من أبرز ممثلي العالم العربي، على رأسهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي وغيرهم.

تم تصوير العمل بين مواقع مصرية وأوروبية مختارة بعناية، ليظهر بمستوى بصري متقن يواكب أفلام الجريمة والتشويق العالمية، خاصة أن الفيلم يدمج بين الأكشن والإثارة والغموض، في إطار درامي إنساني يطرح أسئلة حول الهوية والانتماء.

في حديثه عن المشروع، عبّر مينا مسعود عن فخره قائلاً:

"منذ طفولتي وأنا أتابع السينما المصرية، ومنها بدأ شغفي بالفن. ورغم وصولي لهوليوود، يبقى حلمي أن أعود إلى جذوري. فيلم ’في عز الظهر‘ هو ثمرة هذا الحلم، وأتطلع لأن يراه الجمهور العربي والعالمي على حد سواء."

أما المخرج مرقس عادل، فأكد أن هذا العمل لم يكن مجرّد فيلم، بل مغامرة فنية حقيقية:

"واجهنا تحديات كبيرة من التحضير وحتى ما بعد الإنتاج، لكن كل لحظة كانت مليئة بالإصرار والشغف. هذه تجربة سينمائية عالمية من مصر، أفتخر بتقديمها للجمهور."

يحكي الفيلم قصة شاب مصري يجد نفسه متورطًا في شبكة دولية تنفّذ عمليات غير قانونية، لكنه مع الوقت يدخل في صراع نفسي بين ماضيه وانتمائه من جهة، وبين محاولة النجاة في عالم معقّد من جهة أخرى.

"في عز الظهر" هو أكثر من مجرد فيلم، هو تجربة بصريّة ودراميّة طموحة تسعى لتقديم عمل مصري بمواصفات سينما العالم، وفتح آفاق جديدة أمام الإنتاج العربي على الساحة الدولية.