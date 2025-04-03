ميريام فارس تخرج عن المألوف.. وتخوض مغامرة فنية من نوع خاص - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة وغير مألوفة في عالم الفن العربي، أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تحدّيًا جديدًا من نوعه، معلنة عن أغنيتها المقبلة "لحبيبي" بطريقة مختلفة تمامًا، عبر فيديو ترويجي قصير نشَرته على حسابها ، كُتب عليه بوضوح: NO FILTER - NO RETOUCHING، في رسالة مباشرة إلى محبيها مفادها أن الكليب الجديد خالٍ تمامًا من التعديلات والفلترات.



الخطوة سرعان ما أشعلت التفاعل على مواقع التواصل، حيث تصدرت ميريام الترند في لبنان والسعودية، باللغتين العربية والإنغليزية، بعد عرض ثوانٍ قليلة من الأغنية التي أثارت حماسة المتابعين بموسيقاها القريبة للقلب وصورتها الصادقة.

المفاجأة الكبرى كانت إعلان ميريام مشاركتها الكاملة في كتابة وتلحين الأغنية، إلى جانب قيامها بتوزيعها الموسيقي بنفسها، وهو ما اعتبره الجمهور إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الفن العربي، حيث أثنوا على شجاعتها ومهاراتها المتعددة، ووصفوها بأنها "فنانة لا تكرر" و"صانعة إنجازات عالمية بإحساس عربي أصيل".



