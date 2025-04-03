ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر متبعيها عبر خاصية الحالة صورة قديمة تعود إلى 14 عاماً، جمعتها بزوجها المخرج محمد سامي، وعلّقت عليها بكلمات مقتضبة ومعبّرة: "14 years ago ".

الصورة أظهرت لحظة عفوية ورومانسية، حيث كان محمد سامي يحمل مي عمر وسط أجواء ليلية في أحد شوارع المدينة، مما أثار تفاعل محبي الثنائي الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات طويلة، وتُعد مي عمر ومحمد سامي من أبرز الثنائيات في الوسط الفني المصري، حيث جمعتهما عدة أعمال ناجحة، وسط علاقة شخصية ومهنية متماسكة استمرت لسنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تستعيد ذكرى رومانسية تجعها بـ محمد سامي - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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