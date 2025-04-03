ريان حركة تحصل على شهادة الماجستير .. وتُكرّم والدها الراحل بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية ريان حركة عن تخرّجها وحصولها على شهادة الماجستير، وعبّرت عن فرحتها بصور جميلة ومؤثرة شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيها: "هذا من أجلك يا أبي، آمل أن تكون فخوراً بي.

شهادة الماجستير الحمدلله " .

كما نشرت نص الإهداء الرسمي من رسالتها الجامعية، الذي حمل كلمات صادقة ومليئة بالإمتنان لعائلتها وكل من دعمها في رحلتها الأكاديمية، وجاء فيه:

الإهداء:

إلى ذكرى والدي العزيزة، الذي لا تزال روحه المرشدة ترافقني.

إلى قوة أمي الثابتة وصلابتها، التي كان دعمها أساساً لي.

إلى أختي، سندي الدائم، التي كان تشجيعها مصدر إلهامي المستمر.

إلى إخوتي، دعائمي الراسخة، الذين كان دعمهم الثابت لا يُقدّر بثمن.

وإلى أصدقائي وعائلتي، الذين كان حبهم وتشجيعهم أساسياً في هذه الرحلة.

المنشور لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها وأصدقائها الذي قدّم لها التهاني وتمنى لها المزيد من النجاح، سواء في مسيرتها الأكاديمية أو الفنية.