فان دام يواجه تهمًا صادمة بالإتجار الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتُّهم النجم العالمي جان كلود فان دام بارتكاب جرائم جنسية في رومانيا، إذ يُزعم أن ممثل أفلام الحركة أقام علاقة جنسية مع خمس نساء كان يعلم أنهنّ يتعرّضن للإتجار من جانب جماعة إجرامية يقودها موريل بوليا، وفقاً لقناة Antenna 3 التابعة لشبكة CNN.

ووفقاً للشكوى الجنائية المقدّمة عبر المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظّمة والإرهاب (DIICOT)، فقد مُنح فان دام خمس نساء رومانيات كـ”هدية” في “مهرجان كان السينمائي”. وكانت النساء عارضات أزياء في رومانيا.

وقال أدريان كوكوليس، محامي إحدى النساء، في بيان إنهن “كنّ في حالة ضعف، وإن الشخص الذي استقبلهنّ كان على علم بحالتهنّ. ومن خلال إفادات الشهود، يتضح تماماً أن جان كلود فان دام كان يعلم أن هؤلاء النساء يتعرّضن للاستغلال”.

وتُعد حادثة فان دام جزءاً من تحقيق أوسع النطاق في قضية الإتجار بالبشر، الذي أجراه بوليا. وبدأ التحقيق عام 2020 في رومانيا. وإذا أذِنت محكمة النقض العليا في فرنسا بإجراءات جنائية، فسيتم استدعاء المشتبه بهم إلى رومانيا للإدلاء بشهاداتهم.