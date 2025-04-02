شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أحمد جوهر يكشف زواجه من نسرين طافش من خلال الانستجرام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل أعمال شاب يدعى أحمد جوهر صورة تجمعه بالفنانة نسرين طافش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتب كل حياتى، حيث اعتبر رواد السوشيال ميديا ان تلك الصورة تأكيدا لزواجهما، بعدما ترددت شائعات عن هوية زوج الفنانة نسرين طافش.



نسرين طافش وزوجها

كانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ورغم هذا الإعلان المفاجئ، لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول هوية زوجها أو وجهة شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.