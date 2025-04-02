إتبع هذه الخطوات للحصول على ساعة يد مثالية

ميرنا وليد - بيروت - لا يقتصر شراء ساعة فاخرة على إقتناء إكسسوار أنيق، بل هو إستثمار طويل الامد، فهي لا تضيف فقط لمسة من الفخامة إلى إطلالتك، بل يمكن أن تظل قطعة تُورَّث عبر الأجيال.



لذا عليك إتباع هذه الخطوات لإنتقاء ساعة يد مثالية،

أولاً الجودة

للمواد المستخدمة في صناعة الساعة الدور الأساسي عند إنتقائها، حتى تكون متينة وجذابة.

إحرص على إختيار معدن الذهب ليمنح الساعة لمسة من الفخامة، أو اختار الفولاذ الصلب المقاوم للخدوش والتآكل، أو التيتانيوم الذي يعدّ خفيف الوزن وقوي للغاية، كذلك يمكنك أن تختار ساعة مصنوعة من السيراميك.

آلية الحركة

الساعات الفاخرة تعتمد بشكل أساسي على نوعين من الحركات: الحركة الميكانيكية اليدوية، والحركة الأوتوماتيكية التي تعتمد على حركة المعصم لتعبئة الطاقة.

التصميم الأنيق

عند إختيار الساعة، عليك بالبحث عن التصاميم التي ل تفقد بريقها مع مرور الزمن، إبحث عن التصميم الكلاسيكي البسيط مثل الساعات ذات قرص نظيف وأرقام واضحة، والساعات ذات الألوان المحايدة كالفضي، الذهبي، أو الأسود.

العلامة التجارية

إبحث عن العلامة التجارية ذات التاريخ والقيمة في صناعة الساعات الفاخرة واحرص على اختيار علامة تتمتع بسمعة قوية في الحرفية والابتكار.