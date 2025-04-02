ميرنا وليد - بيروت - في كتاب إنغريد سوارد "أمي وأنا"، أفادت الكاتبة الملكية أنه وعلى عكس الملكة إليزابيث، كان الأمير فيليب أكثر ترددًا بشأن ميغان ماركل حين أراد الأمير هاري الزواج منها، وقال إنها كانت تذكره بـ "واليس سيمبسون"، الاجتماعية الأميركية التي تسببت في تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش، وفقًا لسوارد.
ومع هذه التشابهات في الاعتبار، أطلق فيليب على ميغان لقب "DOW"، الذي كان يرمز إلى "دوقة وندسور"، وهو لقب سيمبسون.
يذكر أن وفقًا لسوارد، يبدو أن التعارف بين الملكة إليزابيث وميغان حينها سار بشكل جيد، حيث كتبت أن إليزابيث كانت "مسرورة في البداية لأن حفيدها قد وجد أخيرًا امرأة يحبها والتي كانت تبدو قادرة على أن تبادله شغفه الكبير." وأعربت الملكة عن تفاؤلها لأصدقائها المقربين، حيث قالت إليزابيث إنها كانت "تأمل كثيرًا فيما قد يتمكن ميغان وهاري من تحقيقه، خاصة من أجل شباب الكومنولث." واستمرت في دعم شراكة الزوجين، حتى عندما بدا أن زوجها، الأمير فيليب، كان مترددًا في فعل الشيء نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر رأي الأمير فيليب بميغان ماركل يخرج إلى العلن .. وما قاله غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.