ميرنا نور الدين لـ الخليج 365: أحب الأدوار الشعبية واستفدت كثيرًا من تجربتي مع أحمد العوضي 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 05:55 مساءً - أكدت الفنانة ميرنا نور الدين على استفادتها الكبيرة من تجربتها مع الفنان أحمد العوضي خلال مسلسل "فهد البطل" الذي عُرِضَ في موسم دراما رمضان 2025، مشيدة بالعوضي قائلة: "أراه من الفنانين الأذكياء جدًّا، في فكرة أنه كيف يستطيع أن يعرف ما يريد الجمهور أن يتفرج عليه، والنوعية التي يحبونها، وبعدما عملتُ معه شعرتُ أنه ذكي ويسلك طريقًا مختلفًا لنفسه دون تقليد أحد".

ميرنا نور الدين: أحمد العوضي نجم والجمهور يحبه وينتظر أعماله

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ميرنا نور الدين: دور "كناريا" حقق لي ما تمنيته

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ميرنا نور الدين في مسلسل "فهد البطل"

وتابعت ميرنا نور الدين في تصريحاتها لـ"": "دخل في منطقة مميزة بالنسبة له بإقامة المسابقات، وأعتقد أن ذلك أصبح منتشراً في الفترة الأخيرة وتقام العديد من المسابقات التي تشبه ما فعله العوضي، كمان أنه يعرف جيداً التواصل مع الناس، إضافة إلى أنه ليس أناني تماماً، ولا أعتقد أنه يريد التسويق لنفسه بطرق مختلفة، لأنه نجم والجمهور يجبه وينتظر أعماله ويعتبرونه أخ فعلاً".يمكنكِ قراءة.. أبطال أعمال درامية ودعهم الجمهور في نهاية رمضان .. تعرفوا عليهموشددتعلى أنها شاهدت مدى الشعبية التي يتمتع بها أحمد العوضي وذلك خلال تصوير بعض مشاهد "" في الشوارع ووسط الناس، قائلة: "كله بينادي باسم شخصيته، وكلنا استفدنا من جماهيرية العوضي وحسينا ولمسنا الناس الذين تفاعلوا مع كل الشخصيات، والحمد لله أن المسلسل كان يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، وذلك جعلنا نشعر بالنجاح الذي حققناه في الشارع".وعن تقديمها دورًا شعبيًّا خلال ""، أشارتإلى أنها تحب لعب الأدوار الشعبية بشكل كبير خاصة بعدما قدَّمت هذا اللون في عملين سابقين، موضحة: "بعدما جسَّدت شخصية "سمك"ة في مسلسل "فوق السحاب"، وبعد ذلك "وردة" في "هوجان" تمنيتُ أن ألعب هذه النوعية مرة أخرى، ولكن بشخصية يكون فيها العديد من التحولات وهذا ما وجدته في "كناريا" ولذلك لم أتردَّد في الموافقة".اقرأي أيضاً.. لام شمسية أفضل مسلسل في رمضان 2025 بتصويت الجمهوروجسَّدتخلال أحداث مسلسل "" شخصية "كناريا" الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها. وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) فتقع في حبه، ويقرران الزواج. إلا أنه يُكشَف لاحقًا أنها كانت متزوجة ولديها ابنة، ولم تُخبر فهد بذلك. الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أو مع من حولهما.

مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عزت زين، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران.



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