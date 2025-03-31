المشاهير ينعون الفنانة إيناس النجاربعد رحيلها المفاجيء

هكذا نعى النجوم والمشاهير الفنانة إيناس النجار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 04:27 مساءً - حرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على نعى الفنانة التونسيةوالتي وفاتها المنية في القاهرة اليوم الاثنين 31 مارس 2025، عن عمر يناهز 47 عاما بعد مرورها بوعكة صحية في الفترة الأخيرة ، بسبب إصابتها بتسمم في الدم نتيجةً لانفجار المرارة.ومن بين النجوم الذين قدموا واجب النعي في الفنانة، الفنان أحمد وفيق، الذي عبر عن حزنه الشديد لرحيلها لكونه كان يعتز بصدقتها، إذ كتب عبر صفحته على " فيسبوك" بخالص الحزن والأسي ، انعي الأخت والصديقه الفنانه ( ايناس النجار ) رحلت الي خالقها ، الله يرحمك يا ايناس ويغفرلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. مع السلامه يا إيناس".أمام الفنانة نانسي صلاح، فتمنت من الله عز وجل أن يرحمها ويجعل الجنة مثواها.." ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته"، نفس الامر للفنانة دنا حمدان والتي تمنت لها الرحمة والمغفرة لها من الله عز وجل.بينما ودعت الفنانة ياسمين نيازي صديقتها إيناس النجار ، بطريقة غلب عليها الاشتياق بعد الفراق ، إذ نشرت صورة للأخيرة عبر صفحتها على " فيسبوك"، وعلقت قائلة " مع السلامه يا حبببة قلبي هتوحشيني يا ايناس البقاء لله.. انا لله وان اليه راجعون".

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إيناس النجار في سطور

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بدأتمسيرتهاالفنية في مصر من خلال مشاركتها مع الفنان بهاء سلطان في فيديو كليب بعنوان " ياترى" والذي حقق وقتها نجاحاً كبيراً وقت عرضه ، عقب ذلك شاركت في فيلم " ميدو مشاكل" الذي شهد على انطلاقتها الأولى في عالم السينما مع الفنان أحمد حلميثم توالت مشاركتها السينمائية في أكثر من فيلم منها "بحبك وأنا كمان" مع مصطفى قمر، و"علي سبايسي" مع المطرب حكيم، إلى جانب العديد من الأعمال التي تركت بصمتها في الدراما والسينماوكان آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل ""، الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».