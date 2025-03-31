“فهد البطل” يتصدر.. والعوضي: مسلسل الشارع الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد العوضي بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “فهد البطل”، بعد أن تصدّر الترند تزامنًا مع عرض أولى حلقاته التي نالت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، بفضل أحداثه المشوقة التي يتابعها المشاهدون بشغف.

واختار العوضي الاحتفال بهذه اللحظة برفقة نجمات العمل، وهن: يارا السكري، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، والمطربة رحمة محسن، التي قدمت عدة أغانٍ ضمن أحداث المسلسل. وقد نشر صورة جمعته بهن عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “فهد البطل، مسلسل الشارع الأول.”

ويُعرض مسلسل “فهد البطل” ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي، يتخلله خط درامي صعيدي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية “فهد”، الشاب الصعيدي الذي يهرب مع شقيقته إلى القاهرة بعد مقتل والده على يد عمه، لتبدأ سلسلة من الصراعات التي تقوده إلى اتخاذ قرار الانتقام.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب العوضي كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي وآخرين.