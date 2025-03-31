إد شيران يحتفي بالتراث الفارسي.. Azizam تنطلق من دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم البريطاني إد شيران لإطلاق أغنيته الجديدة “Azizam” في 4 نيسان/ أبريل، من ضمن ألبومه المرتقب لهذا العام، إذ تشكّل هذه الأغنية تجربة موسيقية مختلفة مستوحاة من التراث الفارسي. وبينما يترقّب الجمهور صدور العمل، شهدت مدينة دبي احتفالاً مميزاً بهذه المناسبة من خلال بالون عملاق على شكل قلب يطفو فوق ممشى “جي بي آر”، في إطار حملة عالمية للترويج للأغنية.

بالون عملاق في دبي ضمن حملة عالمية

كجزء من الحملة الترويجية للأغنية، أطلقت شركة “وارنر ميوزيك الشرق الأوسط” بالوناً أحمر عملاقاً على شكل قلب يحمل اسم الأغنية “Azizam” باللغة الفارسية وترجمتها العربية “عزيزي”. ويعد موقع “بلا بلا دبي” واحداً من 12 موقعاً عالمياً تروّج للأغنية، إلى جانب مدن كبرى مثل برلين، طوكيو، ونيودلهي.

ومن المقرر أن يبقى البالون معلقاً في سماء دبي حتى 31 آذار/مارس، قبل أيام من إصدار الأغنية رسمياً، في خطوة تعكس مكانة المدينة كوجهة ثقافية وفنية عالمية.

إلهام فارسي ولمسات شخصية

وكشف إد شيران أن فكرة الأغنية جاءت بعد اقتراح المنتج السويدي-الإيراني إيليا سلمان زاده، الذي دعاه لاستكشاف الموسيقى الفارسية وتأثيراتها. وفي منشور عبر إنستغرام، قال شيران: “كتبت ‘Azizam’ بعدما اقترح عليّ إيليا تجربة صنع موسيقى مستوحاة من تراثه الفارسي وثقافته. أحب التعرف على الموسيقى والثقافات المختلفة كلما سافرت وتواصلت مع الناس. كان الأمر أشبه بفتح باب لعالم جديد ومثير تماماً. أحببت كيف أن الإيقاعات والمقامات الموسيقية الفارسية تشبه إلى حد ما الموسيقى الأيرلندية التقليدية التي نشأت عليها. لقد أكد لي ذلك أن الموسيقى تربطنا جميعاً، فهي حقاً لغة عالمية.”

رسائل رومانسية في “Azizam”

إلى جانب استلهامها من الموسيقى الفارسية، تحمل الأغنية طابعاً شخصياً، إذ تُعد رسالة حب لزوجته تشيري سيبورن، التي يُقال إنها مصدر إلهام رئيسي للعمل. ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن مصدر قريب من شيران قوله: “إد متحمس للغاية للألبوم الجديد لأنه مستوحى بشكل رئيسي من علاقته بتشيري وقصة حبهما. لقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج الفيديو كليب، الذي يتضمن حفل زفاف فاخر، ويضم الممثل الإيراني البريطاني الشهير أوميد جليلي.”

نسخة فارسية وأداء عالمي

في خطوة غير مسبوقة، كشف إد شيران خلال استضافته في برنامج “ذا تونايت شو” مع جيمي فالون أنه قام بتسجيل نسخة كاملة من الأغنية باللغة الفارسية، وهو ما يعكس رغبته في التواصل مع الجمهور الإيراني والعالمي على نطاق أوسع. وقال شيران: “أشعر أن المجتمع الفارسي احتضن الأغنية وما نحاول تقديمه من خلالها. وأشعر بتقدير كبير لأنني أُخذت بيدهم لاكتشاف أشياء جديدة.”

رحلة إد شيران مع الموسيقى العالمية

ليست هذه المرة الأولى التي يستوحي فيها إد شيران أعماله من ثقافات مختلفة، فقد سبق له أن استلهم موسيقى الهايفلايف الغانية في عام 2017، عندما تعاون مع المنتج الغاني فيوز أو دي جي في أغنيتي “Bibia Be Ye Ye” و”Boa Me”، حيث أدى مقاطع باللغة الغانية “التوي”.

حفل منتظر في الإمارات

إلى جانب الضجة التي أحدثها البالون العملاق في دبي، يستعد إد شيران للعودة إلى الإمارات مجدداً، ليكون النجم الرئيسي في مهرجان “أوف ليميتس” في حديقة الاتحاد بأبوظبي يوم 26 نيسان/أبريل، ويقدم عرضاً مباشراً يترقبه عشاقه في المنطقة.

مع إطلاق “Azizam”، يبدو أن إد شيران لا يكتفي بتقديم ألبوم جديد فحسب، بل يخوض تجربة موسيقية استكشافية تحتفي بروح التنوع والتقارب الثقافي، مما يزيد من حماسة جمهوره لسماع النغمة الفارسية التي وضعها في قلب أغنيته المنتظرة.