بالفيديو - تامر حسني يرقص في شوارع مصر

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو أثناء قيامه بالرقص في أحد شوارع مصر، مشيراً إلى أنه بعد الإنتهاء من التصوير صادف مجموعة من الشباب يقومو بالرقص فأنضم إليهم، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ويظهر تامر في الفيديو وهي يختتم رقصته بطريقة إحترافية، وعلق قائلاً :"بعد التصوير لاقيت الشباب الحلوين دول بيتحدوا بعض، قالولي إنزل إتفرج علينا و أحكم إنت ، نزلت أتفرج و بالمره قولت أوريهم حته عالماشي كده من بابا الشغلانة عيد سعيد عليكم يا حلوين".
متابعو حسني إنهالوا بالتعليقات، مشيدين بأدائه ومؤكدين أن العمر مجرد رقم.
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