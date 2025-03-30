ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بنهاية مسلسل "بالدم"، ووجهت رسالة مباركة للقائمين على العمل، معبرة عن فخرها بالمسلسل كونه لبناني بحت.

وشاركت كارمن لبس الجمهور صورة البوستر الرسمي للعمل وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت معلقة: "مبروك لكل فريق عمل المسلسل اللبناني بالدم نجاح بكبّر القلب يا رب تكون هيدي مجرّد البداية لصناعة دراما لبنانية كبيرة منفتخر فيها".

من جهتها ردت كاتبة العمل اللبنانية ندين جابر على رسالة كارمن لبس لفريق العمل، وكتبت معلقة: "كارمن المذوقة المحبة بحبك".

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تشيد بـ "بالدم".. وندين جابر ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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