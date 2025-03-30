أول صورة لطفل ميليسا أصلي باموك الأول

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك الجمهور الصورة الأولى لإبنها حديث الولادة ميلان، أثناء قيامهما بنزهة صباحية.



وحرصت ميليسا على تخبأة وجه الطفل، كما يقوم تقريباً جميع المشاهير، لعدم الكشف عن ملامحها منذ الصغر.

وكانت ميليسا قد نشرت صورة جديدة لمولودها الجديد.

ووثقت ميليسا لحظة عاطفية جمعتها بطفلها وزوجها يوسف يازجي، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن إسم مولودهما الأول، إذ اختارت ميليسا لطفلها إسم "ميلان".

وكانت ميليسا قد استقبلت مولودها الأول في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعلن يوسف يازجي عن ولادة زوجته، في نفس اليوم الذي يصادف فيه عيد ميلاده، ونشر صورة له وهو يمسك بيد طفله الصغير، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن فرحته الكبيرة بمولوده، قائلاً: "أجمل هدية عيد ميلاد". وبدورها أعادت ميليسا نشر الصورة عبر صفحتها الرسمية، من دون الكشف عن اسم مولودهما أو صورة له.