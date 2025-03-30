ميرنا وليد - بيروت - أعاد الفنان اللبناني وليد توفيق تقديم أغنية "كبرت البنوت" التي كان قد كتبها ولحنها وغناها الفنان اللبناني جورج خباز منذ سنوات.

وقد صور وليد توفيق الأغنية على طريقة الفيديو كليب في مصر من إخراج المصري إيهاب عبد اللطيف، بأجواء سيطر عليها الفرح والسعادة، وقدمت بطولة العمل الممثلة والإعلامية اللبنانية رولا بحسون بدور إبنة الفنان.

وشارك وليد توفيق الجمهور مقطع فيديو من كواليس الفيديو كليب، معلقاً: "قريباً، ظلوا متحمسين".

وجاء من بين التعليقات: "ماشالله تبارك الرحمن صوت جميل"، "تسلم ها الروح الحلوه".

كانت هذه تفاصيل خبر وليد توفيق يعيد تقديم "كبرت البنوت" لـ جورج خباز بحلّة جديدة.. والبطلة ممثلة شهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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