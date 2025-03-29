تأثيرها سلبي.. يسرا اللوزي تكشف تأثير شخصيتها في لام شمسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 02:49 مساءً - كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن مدى تأثير شخصية "رباب" التي قدمتها في مسلسل "لام شمسية" عليها.

تأثير لام شمسية على يسرا اللوزي

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أكدت يسرا اللوزي أنها تأثرت بشخصية رباب بطريقة كبيرة، وأصبحت غير قادرة على تحمل طاقتها السلبية التي رافقتها خلال فترة التصوير وقالت: "مش هقول رباب بتروح معايا البيت بس في تقل بحس أني ببص لنفسي في المراية بلاقي نظرة عيني مش نظرة عيني، روحي فيها حاجة ناقصة، محتاجة أنا وقت أعمل حاجات تسعدني أحط مكياج وألبس لبس حلو وعايزة أقص شعري عايزة اتخلص من طاقة رباب السلبية".

وعن متابعتها للعمل وقت عرضه قالت: "بتخض لما بشوف نفسي في المسلسل قبل التصوير وأنا قاعدة ومش حاطة مكياج ببص لنفسي وبقول عادي شكلي مقبول، لما بشوف المشهد بقول هو أنا شكلي كده وشكلي مختلف"

ردود أفعال الجمهور حول هذه الشخصية كانت قاسية، خاصةً وأنها ملتزمة حالة الصمت التام طوال حلقات العمل، وفسرت يسرا هذا التصرف مؤكده أنها في منطقة غامقة بسبب حالتها النفسية السيئة، ومن ضمن أسباب صمتها هو خوفها على ابنتها، وأوضحت أن هذا التصرف ليس بالضرورة أن يكون صحيح لأنها تضر بابنتها بطريقة ثانية جعلتها تشعر بأنها أم مقصرة.

مسلسل "لام شمسية"

يُذكر أن أحداثتتناول قضية أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يُسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

ويأتي مسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، صفاء الطوخي، ثراء جبيل وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم وورشة سرد.

يمكنك قراءة.. مخرج "لام شمسية" يكشف استعدادات التعامل مع أطفال المسلسللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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