كيم كارداشيان تُقاضي لانا ديل راي..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أقدمت على مقاضاة النجمة العالمية لانا ديل راي اثر قيامها بإعلان لعلامتها "Skims"، من دون ان تكتب كلمة إعلان، الأمر الذي أدى الى فرض غرامات على هذه الشركة.



على صعيد آخر عايدت كيم كارداشيان شقيقها روب في يوم ميلاده من خلال مجموعة صور جمعتهما منذ الطفولة و حتى الآب، و علقت على المنشور بكلمات من الحب، حيث قالت له: "عيد ميلاد سعيد يا روب! أردت أن أستعيد هذه الصورة في إحدى رحلاتنا العائلية الأسطورية في المكسيك عام ٢٠٠٩. أتمنى لكم المزيد من الذكريات الساحرة كهذه. أحبكم كثيرًا!".

