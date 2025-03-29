إبن ماغي بو غصن يخطف الأنظار بوسامته

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحفل الذي أقامته شركة إيغل فيلمز بعد تصدر مسلسل "بالدم" قائمة الأكثر مشاهدة، وقد ظهر في الفيديو إبن الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن المنتج اللبناني جمال سنان وهو يرقص إلى جانبها، بينما تقوم هي بتدليله.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع وسامة الإبن الذي أصبح شاباً ويشبه والدته.

وكان قد احتفل نجوم مسلسل "بالدم"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بنجاحهم الكبير خصوصاً بعد تصدرهم المسلسلات في لبنان وفي العديد من الدول حول العالم. وشارك أبطال العمل ماغي بو غصن، جيسي عبدو، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، سعيد سرحان، رولا بقسماتي، كارول عبود، رفيق علي أحمد، جناح فاخوري، رندة حشمة، غبريال يمين، جوليا قصار ، فيصل اسطواني وغيرهم في الإحتفال، بحضور منتج العمل صاحب شركة إيغل فيلمز جمال سنان.

ونشرت ماغي بو غصن، فيديو من أجواء السهرة على صفحتها الخاصة، وظهر الممثلون وهم يقطعون قالب الحلوى المكتوب عليه TOP 1، ضمن أجواء سيطرت عليها السعادة والفرح.